Минфин РФ в 2018 году может купить валюту на два триллиона рублей

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что объем покупок валюты ведомством на внутреннем рынке составит в следующем году 2 триллиона рублей при среднегодовой цене нефти 54-55 доллара.

Об этом информирует издание «Газета.Ru». Силуанов подчеркнул, что такой объем сможет перекрыть даже те траты резервов, которые в 2018 году предусмотрены.

Министр финансов отметил, что если среднегодовая цена на нефть достигнет 60 долларов, Минфин России приобретет валюту на 2,8 триллиона рублей.

Ранее стало известно о том, что министерство финансов Российской Федерации с 8 ноября по 6 декабря направило на покупку валюты на внутреннем рынке 122,8 миллиарда рублей.

Накануне, 25 декабря, Силуанов заявил, что в будущем году рост реальных зарплат в стране составит порядка 4,1%, что превышает показатели инфляции.