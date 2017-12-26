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15:08   26 Декабря 2017
Россия
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Минфин РФ в 2018 году может купить валюту на два триллиона рублей

Минфин РФ в 2018 году может купить валюту на два триллиона рублей

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что объем покупок валюты ведомством на внутреннем рынке составит в следующем году 2 триллиона рублей при среднегодовой цене нефти 54-55 доллара.

Об этом информирует издание «Газета.Ru». Силуанов подчеркнул, что такой объем сможет перекрыть даже те траты резервов, которые в 2018 году предусмотрены.

Министр финансов отметил, что если среднегодовая цена на нефть достигнет 60 долларов, Минфин России приобретет валюту на 2,8 триллиона рублей.

Ранее стало известно о том, что министерство финансов Российской Федерации с 8 ноября по 6 декабря направило на покупку валюты на внутреннем рынке 122,8 миллиарда рублей.

Накануне, 25 декабря, Силуанов заявил, что в будущем году рост реальных зарплат в стране составит порядка 4,1%, что превышает показатели инфляции.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #валюта #минфин #силуанов
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