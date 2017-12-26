Путин соболезнует Дутерте в связи с разрушительным тайфуном на Филиппинах

Российский лидер Владимир Путин соболезнует филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном «Винта».

Владимир Владимирович сочувствует родным и близким жертв тропического шторма «Винта», а также желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Предварительно, от оползней и наводнений на юге Филиппин погибли 240 человек, 107 пропали без вести. Тысячи филиппинцев покинули дома.

«Примите глубокие соболезнования», — сказал президент РФ.

В воскресенье, 24 декабря, сгорел торговый центр в филиппинском городе Давао. Погибли 37 человек. Владимир Путин добавил, эти бедствия произошли в канун Рождества, что «особенно трагично».