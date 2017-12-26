Песков прокомментировал отказ ЦИК допустить Навального на выборы президента

Неучастие в выборах главы государства одного из возможных кандидатов на законных основаниях не повлияет на их легитимность.

Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, прокомментировав мнение некоторых аналитиков о том, что неучастие в выборах активиста Алексея Навального может повлиять на снижение явки и на легитимности. Песков подчеркнул, что Кремль осведомлен о том, что такая точка зрения существует, но не разделяет ее.

25 декабря Центризбирком отказал блогеру в праве принять участие в выборах президента из-за имеющейся судимости. В октябре текущего года глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что по закону Навальный не может выдвигаться в президенты страны из-за судимости.

Выборы состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания стартовала 18 декабря.