Путин лично подаст документы в ЦИК для регистрации на выборах

Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он объяснил представителям СМИ, что для подачи документов необходимо личное присутствие кандидата. Конкретную дату визита президента России в Центризбирком он не раскрыл.

Российский президент Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Об этом он проинформировал в ходе большой пресс-конференции 14 декабря. Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания началась 18 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о неформальном саммите Содружества независимых государств, который пройдет 26 декабря в российской столице.