Собчак официально стала кандидатом в президенты РФ

Центризбирком позволил телеведущей Ксении Собчак открыть специальный счет для формирования своего избирательного фонда.

Таким образом, ее официальной предвыборной кампании был дан зеленый свет. Об этом сообщает во вторник РИА «Новости».

После открытия счета телеведущей разрешено начать сбор подписей избирателей в поддержку своей кандидатуры. Помимо этого, Центризбирком зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии «Гражданская инициатива», а также уполномоченного Собчак по финансовым вопросам

Собчак, которая позиционирует себя в качестве кандидата «против всех», решила участвовать в предвыборной гонке от «Гражданской инициативы» бывшего министра экономики Андрея Нечаева. В понедельник стало известно, что телеведущая подала в ЦИК соответствующие документы.