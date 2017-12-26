Песков объяснил, при каком условии РФ станет посредником между США и КНДР

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что РФ не может стать посредником между США и КНДР только по своей воле.

По его словам, Москва готова стать посредником между Вашингтоном и Пхеньяном, но сделать это можно лишь при желании двух сторон. США и КНДР ведут конфронтационную риторику, поэтому Россия готова открыть путь для деэскалации напряженности.

«Для этого требуется воля двух сторон», — сказал Песков.

Северокорейское государство разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты и ядерные боеголовки, ссылаясь на угрозу со стороны Вашингтона. Пхеньян заявлял, что может ударить в любую точку территорий Соединенных Штатов.