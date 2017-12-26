Кремль отказался комментировать ситуацию вокруг Промсвязьбанка

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле не станут комментировать ситуацию с санацией Промсвязьбанка и намерением ЦБ РФ обратиться к правоохранителям по некоторым операциям менеджмента банка. Песков заявил, что вопрос о Промсвязьбанке не является повесткой дня. Кремль не занимается регулированием банковской системы, подчеркнул пресс-секретарь президента.

15 декабря Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка. Основными бенефициарами банка выступают братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. 22 декабря в Банке России заявили, что готовят обращения в правоохранительные органы по операциям менеджмента Промсвязьбанка, которые могут быть незаконными.