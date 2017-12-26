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14:43   26 Декабря 2017
Россия
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Президент РФ встретится во вторник с вдовой летчика Пешкова и его детьми

Президент РФ встретится во вторник с вдовой летчика Пешкова и его детьми

Президент России Владимир Путин встретится с вдовой Героя России летчика Олега Пешкова и его детьми.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также сообщил, что встреча планируется во вторник.

Российский бомбардировщик Су-24, который в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16 над сирийской территорией, упал в 4 километрах от границы с Турцией. Пилот Олег Пешков после катапультирования был расстрелян с земли боевиками на территории, которая находилась под контролем сирийских турменов. После трагедии погибшему летчику Пешкову российским руководством решено было посмертно присвоить звание Героя России.

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #летчик пешков
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