Президент РФ встретится во вторник с вдовой летчика Пешкова и его детьми

Президент России Владимир Путин встретится с вдовой Героя России летчика Олега Пешкова и его детьми.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также сообщил, что встреча планируется во вторник.

Российский бомбардировщик Су-24, который в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16 над сирийской территорией, упал в 4 километрах от границы с Турцией. Пилот Олег Пешков после катапультирования был расстрелян с земли боевиками на территории, которая находилась под контролем сирийских турменов. После трагедии погибшему летчику Пешкову российским руководством решено было посмертно присвоить звание Героя России.