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14:37   26 Декабря 2017
Россия
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Очевидцы рассказали подробности нападения на водителя автобуса с детьми в Петербурге

Очевидцы рассказали подробности нападения на водителя автобуса с детьми в Петербурге

Водитель автобуса, на которого напали мужчина и женщина в Петербурге, вез детей в город Кировск после посещения Музея воды. Об этом сообщает источник ИА «Политика сегодня».

Как рассказали водители, которые ехали за автобусом и автомобилем Range Rover, водитель джипа решила, что автобус нарушил ПДД и неправильно выбрал полосу. Хотя по правилам дорожного движения иномарка должна была его пропустить. 

Range Rover обогнал автобус и преградил дорогу. Ранее сообщалось, что за рулем легкового автомобиля был 44-летний Ализаде Мустафаев, уроженец Азербайджана. Он заставил выйти из кабины водителя автобуса.  

Вслед за Мустафаевым вышла и его спутница, она первая накинулась на мужчину и принялась бить его руками. После Мустафаев несколько раз ударил потерпевшего ножом, а женщина избила жертву битой. Когда к месту ЧП начали сбегаться автомобилисты из образовавшейся пробки, нападавшие скрылись.

В настоящее время виновники объявлены в розыск. Заведено уголовное дело. 

Автор: Олег Королев
#автобус #петербург #бита
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