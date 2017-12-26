Очевидцы рассказали подробности нападения на водителя автобуса с детьми в Петербурге

Водитель автобуса, на которого напали мужчина и женщина в Петербурге, вез детей в город Кировск после посещения Музея воды. Об этом сообщает источник ИА «Политика сегодня».

Как рассказали водители, которые ехали за автобусом и автомобилем Range Rover, водитель джипа решила, что автобус нарушил ПДД и неправильно выбрал полосу. Хотя по правилам дорожного движения иномарка должна была его пропустить.

Range Rover обогнал автобус и преградил дорогу. Ранее сообщалось, что за рулем легкового автомобиля был 44-летний Ализаде Мустафаев, уроженец Азербайджана. Он заставил выйти из кабины водителя автобуса.

Вслед за Мустафаевым вышла и его спутница, она первая накинулась на мужчину и принялась бить его руками. После Мустафаев несколько раз ударил потерпевшего ножом, а женщина избила жертву битой. Когда к месту ЧП начали сбегаться автомобилисты из образовавшейся пробки, нападавшие скрылись.

В настоящее время виновники объявлены в розыск. Заведено уголовное дело.