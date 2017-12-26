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14:42   26 Декабря 2017
Весь мир
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Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

По крайней мере 89 из них мертвы.

Журналист и блогер Марина Соколовская, прожившая в Америке уже несколько лет, рассказала RT, как занялась розыском пропавших людей. В 2013 году она наткнулась на запись в «Одноклассниках». Незнакомая ей девушка из Белоруссии искала пропавшего в США двоюродного брата. Тот уехал работать в город Бруклин и перестал выходить на связь с родными в 2002 году. Семья пыталась отыскать молодого человека через программу «Жди меня», но там помочь не смогли. Поэтому сестра решила распространить его фото в соцсетях в надежде, что кто-нибудь узнает его.

Мария не знала пропавшего, но решила помочь. Через четыре года ей удалось найти молодого человека. Тот погиб. Власти США, по какой-то причине, не стали оповещать об этом родных. Хотя у белоруса имелись все документы и контакты.

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

После этого эпизода журналистка занялась поиском пропавших, которые эмигрировали в США из стран СНГ. Ей удалось отыскать 121 человека, 89 из которых оказались мертвы. Остальные пропавшие либо оказались в приюте, либо просто не хотят общаться с родными и близкими. Соколовская объяснила, что люди, потерявшие жилье, не хотят возвращаться домой. Они боятся, что там их заставят работать, придется думать о жилье. Тут же, в приюте, о них круглосуточно заботится медсестра, есть горячая вода и еда.

Журналистка предупредила, что рисуют пропасть в США те, кто эмигрирует в одиночку или нелегально. Первых никто не хватится: соседи живут своей жизнью, а работодатель просто найдет другого сотрудника. Второго же, скорее всего, нет в базе данных США, а друзья-нелегалы побоятся заявить о пропаже.

Автор: Юлия Халус
#сша #новости #общество #весь мир #снг
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