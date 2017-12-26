Сенаторы одобрили закон о раздельном сборе мусора

Документ на законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России.

Также в законе прописаны меры по стимулированию граждан и предприятий к раздельному сбору отходов. В документе указываются конкретные понятия «сбор отходов», «накопление отходов» и «отходы от использования товаров».

Территориальные схемы обращения с отходами будут согласовываться с гражданами. В законе четко прописываются требования к площадкам накопления отходов.

Регионы должны будут согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения мусора, в том числе расположение полигонов, мусороперерабатывающих заводов и других аналогичных предприятий.

Ранее Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала реформу в сфере утилизации мусора «запущенной».