Песков не сообщил детали амнистии капиталов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не знает детали амнистии капиталов.

По его словам, есть инициатива, но ее предстоит оформить и формализовать, поэтому говорить о периоде для амнистии капиталов рано. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить амнистию капиталов и освободить бизнесменов от выплаты 13%-ого налога, если они закроют свои фирмы за границей и переведут их в Россию.

Налоговая амнистия действовала в стране до 30 июня 2016 года. Если налогоплательщик добровольно декларировал активы и счета, находящиеся за рубежом, тогда его освобождали не только от административной, но и уголовной ответственности.