Кремль намерен защитить бизнес от «брутальных посягательств» Запада

Президент РФ Владимир Путин хочет защитить российский бизнес от «брутальных и нерыночных посягательств» на собственность бизнесменов в странах Запада.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник в ходе брифинга. Он также напомнил о словах российского лидера о том, что на Западе «в последнее время не всегда придерживаются принципа святости частной собственности». Кроме того, отметил в беседе с представителями СМИ Песков, попытки посягнуть на собственность — незаконны и необоснованны. С этим неоднократно сталкивались российские власти и предприниматели, подчеркнул представитель Кремля.