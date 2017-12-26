Кремль намерен защитить бизнес от «брутальных посягательств» Запада
Президент РФ Владимир Путин хочет защитить российский бизнес от «брутальных и нерыночных посягательств» на собственность бизнесменов в странах Запада.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник в ходе брифинга. Он также напомнил о словах российского лидера о том, что на Западе «в последнее время не всегда придерживаются принципа святости частной собственности». Кроме того, отметил в беседе с представителями СМИ Песков, попытки посягнуть на собственность — незаконны и необоснованны. С этим неоднократно сталкивались российские власти и предприниматели, подчеркнул представитель Кремля.
«Все это делается под личиной этих самых рестрикций и санкций», — заявил журналистам пресс-секретарь российского главы.