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14:02   26 Декабря 2017
Россия
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В Кремле рассказали о предстоящем неформальном саммите СНГ

В Кремле рассказали о предстоящем неформальном саммите СНГ

Мероприятие состоится в российской столице 26 декабря. 

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал неформальный саммит Содружества независимых государств хорошей возможностью для обмена мнениями по итогам председательства России в организации в этом году. Российский лидер Владимир Путин поучаствует в саммите. Также в мероприятии будут задействованы президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

В следующем году председателем Содружества станет Таджикистан. Песков напомнил слова Путина о том, что интеграционные процессы и в рамках СНГ, и в рамках ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообществоостаются одними из приоритетов внешнеэкономической политики Российской Федерации.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #песков #кремль #политика #саммит #снг
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