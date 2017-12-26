В Кремле рассказали о предстоящем неформальном саммите СНГ

Мероприятие состоится в российской столице 26 декабря.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал неформальный саммит Содружества независимых государств хорошей возможностью для обмена мнениями по итогам председательства России в организации в этом году. Российский лидер Владимир Путин поучаствует в саммите. Также в мероприятии будут задействованы президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

В следующем году председателем Содружества станет Таджикистан. Песков напомнил слова Путина о том, что интеграционные процессы и в рамках СНГ, и в рамках ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество) остаются одними из приоритетов внешнеэкономической политики Российской Федерации.