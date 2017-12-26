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13:55   26 Декабря 2017
Политика
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Кремль объяснил использование изображения Путина в символике Putin Team

Кремль объяснил использование изображения Путина в символике Putin Team

Использование изображений президента РФ Владимира Путина в символике общественного движения Putin Team является проявлением популярности и поддержки главы государства.

Об этом рассказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее на сайте организации была опубликована информация о том, что движение Putin Team выбрало фирменную символику. Основатель движения известный российский хоккеист Александр Овечкин 24 ноября уходящего года объявил конкурс по созданию фирменного стиля. Прием заявок закончился 15 декабря. Голосование, в котором участвовали несколько десятков тысяч человек, прекратилось в ночь на минувший понедельник.

«Это, скорее, проявление его популярности», — отметил Песков в беседе с журналистами, отметив, что случай использования изображения президента РФ является далеко не первым.

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #песков #putin team
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