Кремль объяснил использование изображения Путина в символике Putin Team

Использование изображений президента РФ Владимира Путина в символике общественного движения Putin Team является проявлением популярности и поддержки главы государства.

Об этом рассказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее на сайте организации была опубликована информация о том, что движение Putin Team выбрало фирменную символику. Основатель движения известный российский хоккеист Александр Овечкин 24 ноября уходящего года объявил конкурс по созданию фирменного стиля. Прием заявок закончился 15 декабря. Голосование, в котором участвовали несколько десятков тысяч человек, прекратилось в ночь на минувший понедельник.