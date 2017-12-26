Патриарх Кирилл призвал православных россиян голосовать

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал свою паству внести вклад в формирование будущего страны, отметив важность участия каждого избирателя в предстоящих выборах президента.

Об этом предстоятель Церкви заявил во вторник в ходе заседания Высшего церковного совета, передает ТАСС.

Патриарх также подчеркнул, что Церковь имеет паству, придерживающуюся различных политических взглядов. Согласно его словам, люди будут голосовать по-разному. Церковь, отметил Патриарх Кирилл, никогда не определяет собственной политической позиции, которую можно было бы растолковать как поддержку той или иной стороны.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Действующий российский лидер Владимир Путин ранее заявил о выдвижении своей кандидатуры.