Кремль не раскрыл дату визита Путина в ЦИК

Пресс-секретарь российского президента не озвучил дату визита Владимира Путина в ЦИК для того, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на выборах.

Песков напомнил журналистам, что кандидаты должны лично являться в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, чтобы подать документы. Пресс-секретарь также не озвучил журналистам, пойдет ли Путин сам в комиссию для сдачи собранных подписей. Песков напомнил, что это произойдет после первичной подачи документов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал возможный бойкот президентских выборов в марте будущего года. Песков подчеркнул, что призывы необходимо проверить на соответствие российским законам и тщательно изучить. Активист Алексей Навальный ранее призвал устроить бойкот выборов в связи с тем, что ЦИК отказал ему в регистрации в качестве кандидата в президенты из-за наличия судимости.