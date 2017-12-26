В Кремле прокомментировали призывы к бойкоту президентских выборов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможный бойкот выборов главы государства в марте 2018 года.

По словам Пескова, данные призывы нужно проверить на соответствие законам России. Представитель Кремля заявил, что призывы необходимо скрупулезно изучить.

Ранее блогер Алексей Навальный призвал устроить бойкот выборов, так как ЦИК отказал ему в регистрации в качестве кандидата на пост президента РФ из-за судимости. Комментируя тему, Песков добавил, что неучастие Навального не скажется на легитимности выборов. Телеведущая Ксения Собчак, которая также собралась баллотироваться на пост президента, предложила Навальному не бойкотировать выборы, а стать ее доверенным лицом, об этом она написала в Instagram. Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.