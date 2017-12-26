Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Политолог не исключил, что поставки разожгут у армии жажду крови. Военный эксперт рассказал, с какими трудностями столкнется оператор Javelin на поле боя.

США и Канада открывают «ящик Пандоры» принимая решение о поставках Украине летальных систем вооружений. С таким заявлением во вторник, 26 декабря, выступил замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Дипломат полагает, что заокеанские державы разожгут конфликт в Донбассе и вовлекут в войну представителей других государств.

План поставок ВСУ американских систем, предназначенных для уничтожения живой силы противника, ранее одобрил Белый Дом. Представитель Госдепа Хизер Нойерт объясняла решение необходимостью помочь Украине защитить свою территориальную целостность и суверенитет. Ожидается, что украинская сторона получит мощные снайперские винтовки Barrett M107A1, способные уничтожать живую силу и легкобронированные цели на расстоянии до полутора километров, а также мобильные противотанковые комплексы Javelin.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в комментарии ИА «Политика Сегодня» предположил, что американское оружие создаст у украинских военных иллюзию преимущества и, как следствие, ощущение безнаказанности.

«На Украине и так довольно истеричная, националистическая политика и этого ощущения не хватает, чтобы развязать войну снова. – рассуждает эксперт. – Два поражения подряд сдерживает их от новой борьбы, но в Киеве неоднократно заявляли, что «покажут клятым москалям» после того, как обзаведутся летальными системами. Поставка оружия воюющим сторонам гражданского конфликта всегда является поводом для беспокойства».

Примерами стратегических просчетов США собеседник агентства считает текущую ситуацию в Ираке и Ливии. Помощь Запада в виде современного вооружения оппонентам правящих режимов в долгосрочной перспективе привела к хаосу и фрагментации стран на различные зоны влияния.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский не склонен прогнозировать обозначенный дипломатом уровень негативных последствий для Донбасса после поставок комплексов Javelin. Специалист считает, что в условиях реальных боевых действий эффективность противотанковой системы компенсируют средства подавления огневых точек, имеющиеся у противника.

«СМИ этот комплекс зачастую воспринимают как некое чудо-оружие, каковым оно не является. Javelin работает в дальности прямой видимости, до двух с половиной километров. Поэтому поставка скорее имеет политический подтекст, чем военный. Такие комплексы не способны повлиять на ситуацию в целом в Донбассе. Ни в оперативном, ни в стратегическом измерении. В худшем случае могут повлиять на ход отдельных боев. Нужно также понимать, что согласно минским соглашениям танки отведены на 50 километров от линии соприкосновения. Это лишь символическая поставка», - говорит Мураховский.

Военный эксперт отмечает, что вероятность уничтожения танка T-80 или T-90 из системы Javelin составляет около 90%. Но только в полигонных условиях. На поле боя оператор американского ПТРК будет вынужден работать под артобстрелами и под огнем стрелкового оружия. Вдобавок, у современных танков есть средства заградительных помех.