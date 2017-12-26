Шойгу поручил взять на контроль выделение мест в детсадах для детей военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил командующим округов, флотов и командирам всех уровней взять на личный контроль выделение мест для детей российских военных в переданных регионам страны детсадах.

Об этом сообщает во вторник ТАСС. Глава ведомства подчеркнул, что российское военное ведомство передало в субъекты и муниципалитеты свыше 450 детских садов.

«И имеем полное право требовать от них выполнения всех обязательств, которые они взяли на себя», — заявил министр обороны России.

До 1 января 2018 года он призвал уточнить все, что связано с дефицитом мест в детсадах конкретно по населенным пунктам. Данное поручение распространяется на главкомов, командующих, командующих армиями, дивизиями, флотами и бригадами. Шойгу отметил, что желает узнать «до самого крайнего уголка нашей страны», где и сколько военным должны мест в детсадах.