В Турции задержали 12 боевиков ИГ, планировавших теракты в Новый гол

Газета Sabah сообщает, что в Турции полицейским удалось задержать 12 членов группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ).

Спецоперация по задержанию преступников состоялась в городе Адана на юге Турции. Всего было задержано 12 человек, двое из них оказались сирийцами. Преступники планировали совершить теракты в Турции во время празднования Нового года.

В начале декабря в Стумбуле по подозрению в связях с ИГ задержали порядка 60 человек, а в ноябре было задержано 283 человека, которые также могли быть связаны с группировкой. Преступники готовили теракты в Стамбуле и Анкаре, а также в других городах.