Мэром Самары единогласно избрали женщину
Пост заняла Елена Лапушкина.
Ранее она занимала должность главы администрации Железнодорожного района. Лапушкина была избрана депутатами местной Думы, пишет РИА Новости. Сообщается, на пост мэра в этом городе впервые назначили женщину.
На должность градоначальника Самары претендовали 46 кандидатов, в том числе глава компании «ЭкоСтройРесурс» и бывший депутат Самарской губернской думы Константин Ряднов.
Елену Лапушкину избрали единогласно, она получила голоса всех 36 депутатов. Новый мэр уже обозначила свои первостепенные задачи, назвав среди них подготовку города к ЧМ-2018 и организацию президентских выборов.
Экс-мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку 26 октября.