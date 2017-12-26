Мэром Самары единогласно избрали женщину

Пост заняла Елена Лапушкина.

Ранее она занимала должность главы администрации Железнодорожного района. Лапушкина была избрана депутатами местной Думы, пишет РИА Новости. Сообщается, на пост мэра в этом городе впервые назначили женщину.

На должность градоначальника Самары претендовали 46 кандидатов, в том числе глава компании «ЭкоСтройРесурс» и бывший депутат Самарской губернской думы Константин Ряднов.

Елену Лапушкину избрали единогласно, она получила голоса всех 36 депутатов. Новый мэр уже обозначила свои первостепенные задачи, назвав среди них подготовку города к ЧМ-2018 и организацию президентских выборов.

Экс-мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку 26 октября.