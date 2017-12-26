Дружбе «Финтеха» с Visa и Mastercard помешала бюрократия

В ассоциации заверили, что не занимаются разработкой значимых госпроектов и выступают за сотрудничество с платежными системами.

Ассоциация «Финтех», созданная при участии Центробанка РФ для развития финансовых технологий, не исключала из своей структуры платежные системы Visa и Mastercard. Об этом корреспонденту ИА «Политика Сегодня» сообщили в пресс-службе ассоциации.

«У нас есть определенная процедура согласования новых участников. Наблюдательный совет дает рекомендации гендиректору для заключения договора с потенциальным членом ассоциации. В отношении Visa и Mastercard такая рекомендация поступила 29 сентября 2017 года. Далее мы вступили в процедуру согласования документов. На данный момент эта процедура не закончена. Поэтому вопрос заключения договора с компаниями мы будем рассматривать уже в следующем году. Говорить о том, что мы кого-то исключили очень странно, потому что компании еще не успели к нам вступить. К сожалению, процедура голосования занимает много времени», - заявила пресс-секретарь Анастасия Полонская.

Собеседник агентства также опровергла информацию о решении исключить из ассоциации платежные системы в связи с разработками значимых госпроектов.

«Мы не ведем никаких госпроектов. Мы не являемся исполнителями госпрограмм, а разрабатываем продукты и сервисы для рынка, и рынок потом решает, нужны им эти продукты или нет. Мы пытаемся собрать максимальное количество банков, кредитных организаций, страховых компаний, биржи к нам в ассоциацию, чтобы у нас внутри был рынок, который разрабатывает некие продукты и сервисы. Ни о каких госпрограммах даже речи не идет», - заверила Полонская.

Ранее издание Ведомости со ссылкой на источники в «Финтехе» сообщило, что ассоциация исключила западные платежные системы из-за разработки значимых госпроектов. Поэтому отказ от сотрудничества с Visa и Mastercard был продиктован вопросами безопасности.