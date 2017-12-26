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13:23   26 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Саакашвили подаст в ЕСПЧ иск против СБУ за похищение

Саакашвили подаст в ЕСПЧ иск против СБУ за похищение

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подаст иск против украинской службы безопасности в Европейский суд по правам человека, чтобы получить компенсацию за похищение.

По его словам, когда Киев сменит власть, тогда каждый украинский политик ответит за свои действия. Они ответят не только за то, что сделали с Саакашвили, но и за то, что делают с украинцами ежедневно.

«Я буду требовать компенсацию за похищение», — подчеркнул Михаил Николозович.

Саакашвили добавил, что также подаст иск против СБУ в Киеве. Сотрудники Службы безопасности ответят за «бандитизм, нападение и похищение человека». Во вторник, 26 декабря, Саакашвили попросили явиться на допрос в СБУ. Ранее Михаил Николозович отказался давать показания украинской Генпрокуратуре.

«Они меня похитили», — напомнил политик. 

Автор: Олег Королев
#украина #еспч #саакашвили #общество #сбу
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