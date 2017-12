Саакашвили подаст в ЕСПЧ иск против СБУ за похищение

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подаст иск против украинской службы безопасности в Европейский суд по правам человека, чтобы получить компенсацию за похищение.

По его словам, когда Киев сменит власть, тогда каждый украинский политик ответит за свои действия. Они ответят не только за то, что сделали с Саакашвили, но и за то, что делают с украинцами ежедневно.

Саакашвили добавил, что также подаст иск против СБУ в Киеве. Сотрудники Службы безопасности ответят за «бандитизм, нападение и похищение человека». Во вторник, 26 декабря, Саакашвили попросили явиться на допрос в СБУ. Ранее Михаил Николозович отказался давать показания украинской Генпрокуратуре.

A little taste of today’s Saakashvili show. He sings the Ukrainian national anthem from the dock. pic.twitter.com/B4QqiIXLtK