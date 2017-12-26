В МВД сообщили о готовности пресекать провокации на выборах-2018

Об этом проинформировал заместитель главы ведомства Игорь Зубов.

Как пишет РИА Новости, он сообщил о готовности министерства обеспечивать безопасность в ходе избирательной кампании и бороться с возможными провокациями.

Ранее стало известно, что Совфед направит в Межпарламентскую ассамблею стран СНГ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и национальные парламенты приглашения стать наблюдателями на президентских выборах. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что российская сторона заинтересована в приглашении зарубежных наблюдателей, чтобы не допустить заранее ангажированной оценки выборов.

Выборы президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года. Официальный старт избирательной кампании был дан 18 декабря.