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13:47   26 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Националисты не при делах: Мосийчук назвал антисемитские надписи на зданиях в Одессе «провокацией Москвы»

Националисты не при делах: Мосийчук назвал антисемитские надписи на зданиях в Одессе «провокацией Москвы»

Вандалы во вторник, 26 декабря, обрисовали здания в Одессе антисемитскими надписями.

Пометки появились на Музее Холокоста памяти жертв фашизма, Бродской синагоге и Еврейском культурном центре «Бейт Гранд». «Авторами» данных надписей считают украинских националистов, ведь под каждой из них злоумышленники нарисовали вольфсангель — символ, присутствующий на эмблеме полка Национальной гвардии Украины «Азов» (запрещен в РФ), и используемый нацистами и неонацистами.

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, однако, уверен, что националисты к этим надписям не имеют никакого отношения. Он считает, что антисемитские пометки на здания Одессы нанесли провокаторы, которых финансирует Россия. Кремль якобы стремится дестабилизировать ситуацию в Одессе. Как именно он пришел к такой мысли, парламентарий не объясняет. Но просит СБУ поскорее разобраться в вопросе и наказать виновных.

Попытка Мосийчука защитить националистов выглядит еще нелепее на фоне других актов вандализма на Украине. Ведь случившееся в Одессе далеко не первый подобный эпизод. В середине декабря коммунальщикам пришлось стирать свастику на ханукальном светильнике, который к Хануке установили в Киеве.

Более того, вандалы регулярно атакуют польские места памяти на Украине. Из-за это между Варшавой и Киевом разгорелся нешуточный скандал. Поляки осуждают действия радикалов, в то время как украинские власти возводят в ранг героев членов Организации украинских националистов и украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, обе запрещены в РФ). Польский МИД ввиду позиции Киева даже ввел санкции против представителей украинского института национальной памяти. Очевидно, в Польше не разделяют мнения Мосийчука касательно «провокаций со стороны Москвы».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Автор: Юлия Халус
#украина #одесса #новости #общество #весь мир #вандализм #игорь мосийчук #нацилналисты #идея нации
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