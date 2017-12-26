Вице-президент ВОС намерен баллотироваться в президенты России

Вице-президент Всероссийского общества слабовидящих (ВОС) Тахир Исламов собирается баллотироваться на выборах президента России в предстоящем году.

«Мы обратились в Центризбирком с заявлением, что я намерен выдвигать свою кандидатуру в президенты РФ», — сказал Исламов во вторник во врем пресс-конференции, которая была посвящена программе «Доступная среда» на выборах главы государства 2018 года.

Он подчеркнул, что у общества есть все возможности для сбора подписей. У ВОС, отметил Исламов, также имеются отделения в 57 регионах России.

Напомним, выборы президента Российской Федерации намечены на 18 марта 2018 года. Ранее действующий глава РФ Владимир Путин заявил о том, что намерен баллотироваться на следующий президентский срок.