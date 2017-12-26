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13:04   26 Декабря 2017
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Саакашвили пообещал спеть СБУ песню «которая будет долго помниться»

Саакашвили пообещал спеть СБУ песню «которая будет долго помниться»

Следователь Службы безопасности Украины вызвал Михаила Саакашвлии на допрос во вторник, 26 декабря, но экс-глава Одесской области заявил, что не пойдет на него.

По словам Саакашвили, в повестке СБУ есть определенные нарушения. По словам политика, следователи хотят записать его голос, чтобы проводить дальнейшие действия. Саакашвили удивился, что у СБУ нет образцов его голоса, тем более, что генпрокурор Украины Юрий Луценко ставил записи в Верховной раде. Бывший президент Грузии предположил, что им нужен его голос «для истории» и добавил, что «споет такую песню, что будет долго помниться».

Кроме того, требование СБУ явиться к ним Саакашвили назвал комедией. По словам политика, он придет к следователям, если они правильно оформят повестку и четко напишут там, на какое следственное действие он должен явиться.

Автор: Ольга Воскресенская
#украина #саакашвили #политика #сбу
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