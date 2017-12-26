Саакашвили пообещал спеть СБУ песню «которая будет долго помниться»

Следователь Службы безопасности Украины вызвал Михаила Саакашвлии на допрос во вторник, 26 декабря, но экс-глава Одесской области заявил, что не пойдет на него.

По словам Саакашвили, в повестке СБУ есть определенные нарушения. По словам политика, следователи хотят записать его голос, чтобы проводить дальнейшие действия. Саакашвили удивился, что у СБУ нет образцов его голоса, тем более, что генпрокурор Украины Юрий Луценко ставил записи в Верховной раде. Бывший президент Грузии предположил, что им нужен его голос «для истории» и добавил, что «споет такую песню, что будет долго помниться».

Кроме того, требование СБУ явиться к ним Саакашвили назвал комедией. По словам политика, он придет к следователям, если они правильно оформят повестку и четко напишут там, на какое следственное действие он должен явиться.