Полицейский Дед Мороз станцевал в центре Калининграда

Полицейский Дед Мороз станцевал на площади Победы в городе Калининград.

Об этом во вторник сообщает «Русский Запад» со ссылкой на Госавтоинспекцию по области.

К танцевальному флешмобу присоединились сотрудники ГИБДД, представители регионального «Центра молодежи», студенты БФУ имени И. Канта. Горожанам предложили принять участие в хороводе и тематической викторине на знание правил дорожного движения. В подарок калининградцы получили мандарины, конфеты и световозвращающие элементы.

В конце новогодней акции все желающие сфотографировались с полицейским-Дедом Морозом.

Ранее сообщалось, что в Калнинграде произошел пожар на складе площадью 1200 квадратных метров.