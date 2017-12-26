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12:53   26 Декабря 2017
Россия
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Опознаны все жертвы аварии с автобусом у метро «Славянский бульвар»

Опознаны все жертвы аварии с автобусом у метро «Славянский бульвар»

Опознаны все погибшие в результате аварии с автобусом, который в понедельник въехал в переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

Соответствующая информация была опубликована во вторник на официальном портале мэра и правительства российской столицы.

«Все погибшие опознаны. Подробную информацию можно получить на горячей линии столичного Департамента здравоохранения», — отмечается в сообщении.

Авария произошла днем в понедельник рядом со станцией метрополитена «Славянский бульвар». Пассажирский автобус въехал в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека. Как сообщил следствию водитель сразу после ДТП, у транспортного средства на момент трагедии не работали тормоза.

Автор: Алла Ларионова
#москва #дтп #славянский бульвар
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