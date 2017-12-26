Опознаны все жертвы аварии с автобусом у метро «Славянский бульвар»

Опознаны все погибшие в результате аварии с автобусом, который в понедельник въехал в переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

Соответствующая информация была опубликована во вторник на официальном портале мэра и правительства российской столицы.

«Все погибшие опознаны. Подробную информацию можно получить на горячей линии столичного Департамента здравоохранения», — отмечается в сообщении.

Авария произошла днем в понедельник рядом со станцией метрополитена «Славянский бульвар». Пассажирский автобус въехал в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека. Как сообщил следствию водитель сразу после ДТП, у транспортного средства на момент трагедии не работали тормоза.