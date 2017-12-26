«Финтех» сообщил, когда рассмотрит вопрос о заключении договора с Visa и Mastercard

Вопрос поднимут в следующем году.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации, пишет ТАСС. Ассоциация «Финтех», созданная в конце прошлого года, действует под эгидой Центрального банка Российской Федерации, ее работа направлена на развитие финансовых технологий.

Ранее издание «Ведомости» сообщило, что Mastercard и Visa были исключены из ассоциации примерно через две недели после вступления. Решение было основано на том, что ассоциация «Финтех» работает над крупными госпроектами, а Visa и Mastercard являются иностранными компаниями.

В настоящий момент Visa и Mastercard не числятся в списке участников, представленном на официальном сайте «Финтеха».