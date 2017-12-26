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12:59   26 Декабря 2017
Россия
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Следователи сообщили детали крушения самолета АН-2 в НАО

Следователи сообщили детали крушения самолета АН-2 в НАО

Сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело по факту крушения самолета АН-2 в Ненецком автономном округе.

Во вторник, 19 декабря, самолет вылетел из города Нарьян-Мар в поселок Харута. Ан-2 упал при взлете. На борту находились 11 пассажиров и два члена экипажа. Погибли три человека. Возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации самолета. 

 

Следователи осмотрели взлетно-посадочную полосу и Ан-2, изъяли документы, видеозаписи. Допросили свидетелей и очевидцев случившегося. Установили, что в самолете не было черных ящиков. Следствие рассматривает две версии крушения Ан-2 — ошибка пилота или техническая неисправность самолета.

Следователи сообщили детали крушения самолета АН-2 в НАО

Межгосударственный авиационный комитет предоставит окончательный отчет и после этого следователи проведут «сложные авиационно-технические и иные экспертизы».

Автор: Тоня Краснова
#россия #происшествия #самолет #ан-2 #нарьян-мар
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