Следователи сообщили детали крушения самолета АН-2 в НАО
Сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело по факту крушения самолета АН-2 в Ненецком автономном округе.
Во вторник, 19 декабря, самолет вылетел из города Нарьян-Мар в поселок Харута. Ан-2 упал при взлете. На борту находились 11 пассажиров и два члена экипажа. Погибли три человека. Возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации самолета.
Момент крушения Ан-2 в Нарьян-Маре попал на видео.https://t.co/YFYHGWR0N3#НарьянМар #самолет pic.twitter.com/d6J30Qip3S— Пятый канал Новости (@5tv) 19 декабря 2017 г.
Следователи осмотрели взлетно-посадочную полосу и Ан-2, изъяли документы, видеозаписи. Допросили свидетелей и очевидцев случившегося. Установили, что в самолете не было черных ящиков. Следствие рассматривает две версии крушения Ан-2 — ошибка пилота или техническая неисправность самолета.
Межгосударственный авиационный комитет предоставит окончательный отчет и после этого следователи проведут «сложные авиационно-технические и иные экспертизы».
В Нарьян-Маре упал не простой Ан-2, а ТВС-2МС. Модернизированный с американским движком. Главная надежда будущего малой авиации России. Похожим образом, на взлёте, в июне 2017 года демонстрационный ТВС-2МС упал и в Монголии. Нету ли у самолёта конструктивных особенностей? pic.twitter.com/wPCpsegUBT— Митя Алешковский (@aleshru) December 19, 2017