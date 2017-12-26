Пьяный житель Иркутской области столкнул врача «скорой» с лестницы

Следственный комитет по Иркутской области сообщает об инциденте с участием фельдшера «скорой» помощи в городе Братске.

ЧП произошло в ночь на вторник, 26 декабря, в районе Гидростроитель. В одной из квартир пьяная компания распивала алкоголь, один из мужчин сильно порезал руку, друзья вызвали ему скорую. Когда медики осмотрели пострадавшего и решили его госпитализировать, один из мужчин резко толкнул женщину-фельдшера с лестницы. В результате медик получила травму головы, пришлось вызывать полицию.

В данный момент преступник задержан, он находится в спецприемнике. Фельдшера госпитализировали, женщина проходит обследование. Решается вопрос о заведении уголовного дела в отношении дебошира. Ранее ИА «Политика сегодня» писало о том, что в Иркутской области водитель автобуса не заметил выходящего из салона мальчика и зажал его дверями, а затем протащил по дороге 200 метров.