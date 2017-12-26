Сирийские правительственные войска остановили боевую операцию к юго-западу от Дамаска

Правительственные войска САР остановили наступательную операцию в районе поселения Бейт-Джан после того, как члены запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» сдались, решив вести переговоры.

Об этом сообщит ливанский телеканал «Аль-Маядин».

По информации СМИ, террористы призвали к переговорам на предмет их беспрепятственного выхода после того, как сирийские военные и бойцы ополчения окружили один из главных оплотов группировки в Бейт-Джане. В воскресенье стало известно, что сирийская армия и ополченцы замкнули кольцо вокруг места расположения террористов, выбив их из стратегических позиций неподалеку от источника пресной воды Манбидж в результате ожесточенных столкновений у восточного въезда в населенный пункт Мазраат-Бейт-Джан.