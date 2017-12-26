Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП у метро «Славянский бульвар»

Двое пострадавших в аварии с автобусом в Москве остаются в тяжелом состоянии, шесть человек находятся в состоянии средней тяжести, еще один в удовлетворительном состоянии.

Об этом указывается на портале мэра Москвы. В понедельник, 25 декабря, рейсовый автобус «Мострансавто», едущий из Сколково к метро «Славянский бульвар», въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. Жертвами инцидента стали четыре человека, они уже опознаны. Еще одиннадцать человек пострадали, девять из них по-прежнему госпитализированы.

Водителя автобуса задержали, он находится в больнице. Причина его госпитализации остается неизвестной. Как сообщали источники в экстренных службы столицы, предварительно рассматриваются две версии произошедшего: автобус могли подрезать или у него отказали тормоза.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия.