США пытаются реализовать установки времен холодной войны, считает Патрушев

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев уверен, что США скрывают за образами «стран-агрессоров» свои экспансионистские установки времен холодной войны.

Об этом он сообщил в интервью газете «Аргументы и факты». Кроме того, секретарь Совбеза подчеркнул, что в новой американской Стратегии нацбезопасности Иран и Северная Корея названы странами-изгоями, а РФ и Китай якобы являются ревизионистскими авторитарными державами, бросающими вызов США и стремящимися подорвать их безопасность.

Патрушев напомнил, что военный бюджет Соединенных Штатов на следующий год составил почти 700 миллиардов долларов, он предусматривает выделение 4,6 миллиардов долларов на сдерживание так называемой «агрессии России в Европе».