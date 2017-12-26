Унесенные ветром: на Сахалине бабушку-курильщицу сдуло с балкона ураганом

Жительницу города Шахтерска Сахалинской области сдуло ураганным ветром с балкона, сообщает РИА Сахалин.

Инцидент произошел во время непогоды. 70-летняя пенсионерка вышла на балкон и не смогла удержаться на ногах при порыве ветра. Местные СМИ пишут, что женщина приземлилась в сугроб, откуда ее доставали при помощи погрузчика. При этом «скорая» не смогла проехать к пострадавшей из-за снега, поэтому пенсионерку доставили в больницу в ковше погрузчика. Отмечается, что женщина получила травмы. В соцсетях пишут, что пенсионерка вышла на балкон покурить.

Ранее СМИ сообщили, что из-за непогоды на Сахалине более 20 сел остались без электричества. Кроме того, на трассе застрял пассажирский автобус, в котором ехало 30 человек. Накануне в городе Невельск на Сахалине из-за ураганного ветра рухнула главная городская елка, установленная в центре.