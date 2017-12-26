Скончался один из создателей российского интернета Валерий Бардин

О смерти исследователя сообщила его супруга.

Автор нескольких передовых компьютерных технологий, один из создателей российского сегмента интернета ушел из жизни в Москве, причиной смерти стал рак, информирует ТАСС.

Бардин родился в 1954 году, получил образование в Московском инженерно-физическом институте, после стал работать программистом в Институте атомной энергии имени Курчатова, где при его активном участии в конце 80-х годов создали компьютерную сеть, подключенную к мировому интернету.

Бардин является лауреатом премии Совета министров СССР. В 2000 году он получил Национальную Intel Интернет-премию в номинации «Дело Всей Жизни».