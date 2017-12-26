Мы в соц.сетях:
Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

 Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

 Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль

Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль
Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет
Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

 Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

 Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль

Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль
Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет
12:29   26 Декабря 2017
Россия
291

Российские телезрители предпочитают детективные сериалы

Российские телезрители предпочитают детективные сериалы

Аналитики портала «Кино Mail.ru» составили рейтинг сериалов, которые россияне чаще всего смотрели в 2017 году.

Самым популярным по количеству оценок стал российский ремейк скандинавского сериала «Преступление». Также россияне оценили детектив «Консультант» о поимке маньяка-убийцы, держащего в страхе жителей города, «Табу» с Томом Харди и телесериал «Вы все меня бесите».

Аналитики портала «Кино Mail.ru» отметили, что россиянам нравятся не только криминальные и мистические истории, но и фэнтези. Среди зарубежных телесериалов лидируют британский «Шерлок», американские  «Игра престолов» и «Очень странные дела».

Автор: Олег Королев
#россия #общество #кино #сериалы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам Россия
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам
В Госдуме заверили, что война против запрета притравочных станций еще не закончена.
16:58   26 Декабря 2017
37
Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет Весь мир

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

13:36   26 Декабря 2017
1875
Дружбе «Финтеха» с Visa и Mastercard помешала бюрократия Россия

Дружбе «Финтеха» с Visa и Mastercard помешала бюрократия

13:13   26 Декабря 2017
977
Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ Ближнее зарубежье

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

12:07   26 Декабря 2017
2831
Новости smi2.ru
Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

 «Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

 ЦИК отказался нравиться уголовникам и не пустил их в президенты

ЦИК отказался нравиться уголовникам и не пустил их в президенты

 Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ