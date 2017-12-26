Российские телезрители предпочитают детективные сериалы

Аналитики портала «Кино Mail.ru» составили рейтинг сериалов, которые россияне чаще всего смотрели в 2017 году.

Самым популярным по количеству оценок стал российский ремейк скандинавского сериала «Преступление». Также россияне оценили детектив «Консультант» о поимке маньяка-убийцы, держащего в страхе жителей города, «Табу» с Томом Харди и телесериал «Вы все меня бесите».

Аналитики портала «Кино Mail.ru» отметили, что россиянам нравятся не только криминальные и мистические истории, но и фэнтези. Среди зарубежных телесериалов лидируют британский «Шерлок», американские «Игра престолов» и «Очень странные дела».