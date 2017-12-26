Сенаторы одобрили штрафы за предоставление жилья и транспорта нелегалам

Совфед в ходе заседания во вторник одобрил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) об ужесточении штрафов за предоставление жилых помещений и транспорта нелегальным мигрантам.

Об этом сообщает ТАСС. Как отмечают авторы закона, действующая в настоящее время в РФ ответственность не позволяет в полной мере решить задачи по пресечению соответствующих правонарушений.

Так, согласно информации МВД России, в 2015 году по стране было составлено 40 тысяч 149 протоколов по делам об административных правонарушениях, которые были предусмотрены частью 3 статьи 18.9 КоАП (в 2014 году их было 37 тысяч 698), а привлечено к ответственности оказалось 39 тысяч 434 человек (в 2014 году к ответственности привлекли 38 тысяч 941).