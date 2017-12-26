Мы в соц.сетях:
Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

 Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

 Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль

Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль
Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет
Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

 Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

 Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль

Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль
Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет
12:16   26 Декабря 2017
Россия
59

Сенаторы одобрили штрафы за предоставление жилья и транспорта нелегалам

Сенаторы одобрили штрафы за предоставление жилья и транспорта нелегалам

Совфед в ходе заседания во вторник одобрил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) об ужесточении штрафов за предоставление жилых помещений и транспорта нелегальным мигрантам.

Об этом сообщает ТАСС. Как отмечают авторы закона, действующая в настоящее время в РФ ответственность не позволяет в полной мере решить задачи по пресечению соответствующих правонарушений.

Так, согласно информации МВД России, в 2015 году по стране было составлено 40 тысяч 149 протоколов по делам об административных правонарушениях, которые были предусмотрены частью 3 статьи 18.9 КоАП (в 2014 году их было 37 тысяч 698), а привлечено к ответственности оказалось 39 тысяч 434 человек (в 2014 году к ответственности привлекли 38 тысяч 941).

Автор: Алла Ларионова
#совфед #штрафы #нелегалы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам Россия
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам
В Госдуме заверили, что война против запрета притравочных станций еще не закончена.
16:58   26 Декабря 2017
38
Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет Весь мир

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

13:36   26 Декабря 2017
1878
Дружбе «Финтеха» с Visa и Mastercard помешала бюрократия Россия

Дружбе «Финтеха» с Visa и Mastercard помешала бюрократия

13:13   26 Декабря 2017
979
Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ Ближнее зарубежье

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

12:07   26 Декабря 2017
2839
Новости smi2.ru
Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

 «Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

 ЦИК отказался нравиться уголовникам и не пустил их в президенты

ЦИК отказался нравиться уголовникам и не пустил их в президенты

 Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ