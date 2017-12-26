До 45 человек увеличилось количество желающих баллотироваться на пост президента РФ

Центризбирком сообщает, что количество тех, кто желает выдвинуться на пост президента РФ, достигло 45 человек.

По данным ЦИК, 20 партий сообщили о проведении предвыборных съездов по выдвижению кандидатов, также на пост хотят претендовать 25 самовыдвиженцев. Таким образом ЦИК имеет уведомления от 45 человек.

Сообщается также, что 18 партий провели свои съезды. Процедуру выдвижения в данный момент прошли Владимир Жириновский, Борис Титов, Григорий Явлинский и Максим Сурайкин. Теперь все они могут открыть избирательный счет и собирать подписи, а также вести агитацию. Президентские выборы состоятся в России в марте 2018 года. Ранее телеведущая Ксения Собчак, которая собирается выдвигаться на выборы, предложила блогеру Алексею Навальному не бойкотировать выборы, а стать ее доверенным лицом.