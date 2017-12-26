Поэта Евгения Евтушенко посмертно удостоили премии правительства

Поэт отмечен правительственной премией в области культуры за 2017 год.

Об этом проинформировали на сайте правительства, пишет «Газета.Ru». В общей сложности было присвоено 12 наград. В списке лауреатов значатся режиссер Станислав Говорухин, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, режиссер Андрей Кончаловский, актриса Юлия Высоцкая и писатель Алексей Варламов.

Премиями награждаются за работу в области литературы, изобразительного, музыкального, театрального и других видов искусства, а также за достижения в сфере архитектуры и дизайна.

Ранее стало известно, что российский Минкульт принял решение о расширении списка кандидатов на звание народного артиста или народного художника.