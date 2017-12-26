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11:57   26 Декабря 2017
Россия
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Совфед одобрил закон о пожизненном тюремном сроке за вербовку в террористы

Совфед одобрил закон о пожизненном тюремном сроке за вербовку в террористы

Совет Федерации в ходе заседания во вторник одобрил закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в террористы вплоть до пожизненного заключения.

Об этом сообщает ТАСС. Документ предусматривает ответственность за финансирование терроризма, склонение к нему, вербовку в ряды террористов или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, которые предусмотрены статьями Уголовного кодекса (УК) РФ о терроризме. Такие преступления отныне будут караться в России тюремным заключением на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением.

«Закон устраняет правовые пробелы в системной борьбе с терроризмом», — прокомментировал одобрение документа первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Автор: Алла Ларионова
#россия #терроризм #совфед
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