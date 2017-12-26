Совфед одобрил закон о пожизненном тюремном сроке за вербовку в террористы

Совет Федерации в ходе заседания во вторник одобрил закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в террористы вплоть до пожизненного заключения.

Об этом сообщает ТАСС. Документ предусматривает ответственность за финансирование терроризма, склонение к нему, вербовку в ряды террористов или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, которые предусмотрены статьями Уголовного кодекса (УК) РФ о терроризме. Такие преступления отныне будут караться в России тюремным заключением на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением.