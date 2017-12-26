Мы в соц.сетях:
Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

 Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

 Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль

Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль
Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет
Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

 Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

 Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль

Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль
Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет
12:08   26 Декабря 2017
Россия
75

Счетная палата РФ выявила нарушения почти на 2 трлн рублей

Счетная палата РФ выявила нарушения почти на 2 трлн рублей

Счетная палата по итогам 2017 года выявила более 6,5 тысяч нарушений на общую сумму 1,9 триллиона рублей.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства. 

В минувшем году сотрудники высшего органа внешнего государственного аудита выявили почти 4 тысячи нарушений на 965 миллионов рублей. В сообщении ведомства отметили, что уменьшилось количество нарушений, влияющих на потери федерального бюджета или провоцирующих ущерб для страны. 

В СП нашли 2,3 тысячи нарушений на сумму более 118,7 миллиардов рублей при совершении государственных закупок, более 2 тысяч на сумму 599 миллиардов рублей при формировании и исполнении бюджетов, 586 нарушений на сумму 813,5 миллиардов рублей — при бухгалтерском учете и составлении отчетности по бюджету.

Инспекторы Счетной палаты возбудили 389 дел об административных правонарушениях, из них на настоящий момент суды рассмотрели 267. 

На основании постановлений судов к административной ответственности удалось привлечь 119 должностных лиц и 11 юридических лиц. Они оштрафованы на общую сумму более 23 миллионов рублей. Отмечается, что некоторые должностные лица привлекались к административной ответственности не единожды.   

Автор: Олег Королев
#нарушения #счетная палата #сп
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам Россия
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам
В Госдуме заверили, что война против запрета притравочных станций еще не закончена.
16:58   26 Декабря 2017
37
Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет Весь мир

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

13:36   26 Декабря 2017
1875
Дружбе «Финтеха» с Visa и Mastercard помешала бюрократия Россия

Дружбе «Финтеха» с Visa и Mastercard помешала бюрократия

13:13   26 Декабря 2017
977
Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ Ближнее зарубежье

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

12:07   26 Декабря 2017
2831
Новости smi2.ru
Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

 «Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

 ЦИК отказался нравиться уголовникам и не пустил их в президенты

ЦИК отказался нравиться уголовникам и не пустил их в президенты

 Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ