Счетная палата РФ выявила нарушения почти на 2 трлн рублей

Счетная палата по итогам 2017 года выявила более 6,5 тысяч нарушений на общую сумму 1,9 триллиона рублей.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.

В минувшем году сотрудники высшего органа внешнего государственного аудита выявили почти 4 тысячи нарушений на 965 миллионов рублей. В сообщении ведомства отметили, что уменьшилось количество нарушений, влияющих на потери федерального бюджета или провоцирующих ущерб для страны.

В СП нашли 2,3 тысячи нарушений на сумму более 118,7 миллиардов рублей при совершении государственных закупок, более 2 тысяч на сумму 599 миллиардов рублей при формировании и исполнении бюджетов, 586 нарушений на сумму 813,5 миллиардов рублей — при бухгалтерском учете и составлении отчетности по бюджету.

Инспекторы Счетной палаты возбудили 389 дел об административных правонарушениях, из них на настоящий момент суды рассмотрели 267.

На основании постановлений судов к административной ответственности удалось привлечь 119 должностных лиц и 11 юридических лиц. Они оштрафованы на общую сумму более 23 миллионов рублей. Отмечается, что некоторые должностные лица привлекались к административной ответственности не единожды.