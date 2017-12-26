В Ленобласти разыскивают мужчину, ранившего ножом водителя школьного автобуса

Пресс-служба СК РФ сообщает, что по факту покушения на убийство в Санкт-Петербурге заведено уголовное дело.

Дорожный конфликт произошел на Октябрьской набережной. За рулем Range Rover находился 44-летний Ализаде Мустафаев, уроженец Азербайджана. Вместе со своей подругой он напал на водителя школьного автобуса на глазах у детей.

Мустафаев нанес водителю множество ударов ножом, а женщина избила его неизвестным предметом, затем они уехали. Водитель автобуса должен был отвезти ребят в город Кировск, но его госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас он в реанимации. После случившегося детей доставили в администрацию Невского района.

Следователи завели уголовное дело. Ведется поиск Мустафаева и его подруги, которая является соучастницей преступления.