Патрушев назвал американские санкции против РФ нарушением международного права

Американские санкции в отношении РФ являются проявлением недобросовестной конкуренции и нарушением международного права.

Соответствующее заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты». Он также подчеркнул, что США продолжают разрывать договоренности, достигнутые ранее с другими странами. Американская сторона, отметил Патрушев, грозит санкциями не только РФ, но теперь и европейским государствам. При этом, по словам Патрушева, большинство стран Евросоюза сегодня с обеспокоенностью смотрят на попытки введения дополнительных мер против России, навязываемых США без учета их интересов.