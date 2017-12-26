Нисанов и Илиев инвестируют в «Олимпийский» 400 миллионов долларов

Компания «Киевская площадь» миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева купила у «Альянса» московский спортивный комплекс «Олимпийский».

Предприниматели инвестируют в «Олимпийский» до 400 миллионов долларов. На эти деньги «Киевская площадь» реконструирует спорткомплекс, сообщил представитель компании. По информации журнала Forbes, «Олимпийский» закроют в 2019 году. Реконструировать спорткомплекс будут два года, но при этом все спортивные объекты будут функционировать.

«Киевская площадь» сохранит исторические фасады «Олимпийского». Площадь спортивного комплекса увеличится на 87 тысяч квадратных метров. Польская компания APA Wojciechowsk, участвующая в строительстве «Зарядья», реконструирует «Олимпийский». «Киевская площадь» выкупила 87% акции этой компании в сентябре 2016 года.