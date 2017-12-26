Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

Украинские силовики всегда действуют по одному и тому же сценарию, заявил заместитель командующего ВС ДНР, полковник Эдуард Басурин.

Украинские силовики по-прежнему нарушают режим прекращения огня в Донбассе, который установлен 23 декабря на время новогодних и рождественских праздников. На этот раз бойцы ВСУ обстреляли из артиллерийского оружия населенные пункты Веселое, Михайловка и Ясиноватая. Ополченцы, подчеркивает полковник, на провокации не поддались.

Басурин уверен, что украинские военные попытаются спровоцировать вооруженные силы провозглашенных республик. Его смущают недавние сообщения в украинских СМИ о том, что ополченцы готовятся к наступлению и диверсиям. По этому же сценарию ВСУ действовали и раньше: в июне на Светлодарской дуге в период «хлебного перемирия» и в ноябре под Горловкой во время «школьного перемирия». Сначала с украинской стороны звучали обвинения в подготовке провокаций, а спустя некоторое время силовики устраивала артобстрелы и штурмовали поселения нейтральной зоны.

В то же время разведка ДНР сообщает о прибытии группы украинских спецназовцев в поселок Новотроицкое. Басурин предполагает, что под прикрытием «новогоднего перемирия» эта группа попытается совершить диверсии в районе населенного пункта Докучаевск.

«Как видите, время идет, а ложь и манипуляции для сценаристов и стратегов украинской армии остаются приоритетным занятием, препятствующим наступлению мира в Донбассе в угоду киевской коррупционной власти» — указывает Басурин.

Он подчеркнул, что ополченцы ДНР готовы к любым действиям силовиков. Тем не менее в Донбассе рассчитывают на благоразумие Киева и сохранение «новогоднего перемирия».