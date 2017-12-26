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Совфед одобрил закон о десяти годах тюрьмы для «телефонных террористов»

Совфед одобрил закон о десяти годах тюрьмы для «телефонных террористов»

Поправки появятся в статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Они предполагают, что заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. В отдельный состав статьи выделяются ложные звонки, совершенные для того, чтобы дестабилизировать работу органов власти. В этом случае предусматривается наказание до 6-8 лет лишения свободы.

Максимальные меры ответственности вступают, если в результате ложных сообщений о терактах произошла гибель человека или другие тяжкие последствия. За это злоумышленнику грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

В России волна телефонного терроризма поднялась 11 сентября текущего года. По всей стране проходила эвакуация школ, больниц, торговых центров, отелей и прочих административных зданий. Все сообщения об угрозах были ложными.

Автор: Ольга Шпакова
#совфед #закон #политика #наказание #телефонный терроизм
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