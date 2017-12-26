В МИД РФ прокомментировали решение США о поставках снайперских винтовок Украине

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что в ведомстве разочарованы решением США о поставках снайперских винтовок для Украины.

По словам Карасина, власти Вашингтона выдали лицензию своему неназванному производителю вооружения для поставки в Киев крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1. Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что Москва крайне разочарована этим фактом.

По мнению замминистра, своими действиями Вашингтон пытается поднять для России «цену конфликта в Донбассе». Карасин назвал такие действия ущербными и опасными. Он отметил, что это может привести не к миру, а к войне.