Мы в соц.сетях:
Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

 Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

 Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль

Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль
Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет
Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

 Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

 Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль

Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль
Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет
11:30   26 Декабря 2017
Россия
68

В МИД РФ прокомментировали решение США о поставках снайперских винтовок Украине

В МИД РФ прокомментировали решение США о поставках снайперских винтовок Украине

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что в ведомстве разочарованы решением США о поставках снайперских винтовок для Украины.

По словам Карасина, власти Вашингтона выдали лицензию своему неназванному производителю вооружения для поставки в Киев крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1. Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что Москва крайне разочарована этим фактом.

По мнению замминистра, своими действиями Вашингтон пытается поднять для России «цену конфликта в Донбассе». Карасин назвал такие действия ущербными и опасными. Он отметил, что это может привести не к миру, а к войне.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #украина #политика #мид рф #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам Россия
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам
В Госдуме заверили, что война против запрета притравочных станций еще не закончена.
16:58   26 Декабря 2017
38
Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет Весь мир

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

13:36   26 Декабря 2017
1878
Дружбе «Финтеха» с Visa и Mastercard помешала бюрократия Россия

Дружбе «Финтеха» с Visa и Mastercard помешала бюрократия

13:13   26 Декабря 2017
979
Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ Ближнее зарубежье

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

12:07   26 Декабря 2017
2839
Новости smi2.ru
Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

 «Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

 ЦИК отказался нравиться уголовникам и не пустил их в президенты

ЦИК отказался нравиться уголовникам и не пустил их в президенты

 Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ